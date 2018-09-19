Против должностных лиц Госэкотехинспекции возбуждено уголовное дело

Генпрокуратура передала материалы в следственные органы
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении отдельных должностных лиц Госэкотехинспекции (ГИЭТБ) по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением», 315 «Служебный подлог» и 350 «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР.
Установлено, что 17 марта 2017 года сотрудники ГИЭТБ, злоупотребляя своим должностным положением, совершили служебный подлог в интересах ОсОО «А.Э». В результате чего указанное ОсОО, не сдавая каких-либо экзаменов, получило допуск к проведению ремонтных дорог на опасном производственном объекте – ТЭЦ города Бишкек.
Уголовное дело передано в следственные органы для организации расследования.
Пресс-центр Генпрокуратуры
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