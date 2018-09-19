Сотрудники ГКНБ задержали депутата за вымогательство

Слугу народа поймали с поличным при получении денег

Сотрудники АКС ГКНБ 17 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в размере 15 000 сомов с поличным задержали торага айыльного кенеша одного из сел Ат-Башинского района Б.А., 1968 г.р.



Установлено, что задержанный требовал денежные средства в размере 20 000 сомов у работника региональной электрической компании под угрозой его обращения в вышестоящие инстанции за якобы имеющиеся факты вымогательства денежных средств у абонентов с его стороны.

По данному факту прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело по статьям ст.304 (Злоупотребление должностным положением) и 313 (Вымогательство взятки) УК КР.



Задержанный водворен в СИЗО Нарына.

SOURCE: HTTPS://VESTI.KG/