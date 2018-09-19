Сотрудники ГКНБ задержали депутата за вымогательство 

Слугу народа поймали с поличным при получении денег
Сотрудники АКС ГКНБ 17 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в размере 15 000 сомов с поличным задержали торага айыльного кенеша одного из сел Ат-Башинского района Б.А., 1968 г.р.
Установлено, что задержанный требовал денежные средства в размере 20 000 сомов у работника региональной электрической компании под угрозой его обращения в вышестоящие инстанции за якобы имеющиеся факты вымогательства денежных средств у абонентов с его стороны.
По данному факту прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело по статьям ст.304 (Злоупотребление должностным положением) и 313 (Вымогательство взятки) УК КР.
Задержанный водворен в СИЗО Нарына.
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