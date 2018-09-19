Россия перебросила в Кыргызстан ракетные комплексы "Искандер-М"

В ходе учения ракетчики выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне "Эдельвейс"

Ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены из Урала в Кыргызстан для участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ, сообщает российский Центральный военный округ.

"Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены с Урала в Кыргызстан для участия в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор 2018", — говорится в сообщении.

В ходе учения ракетчики выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне "Эдельвейс", уточняет Центральный округ.

"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 километров.

Ранее для участия в учении из Тувы была переброшена батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады Центрального округа.

SOURCE: HTTPS://VESTI.KG/