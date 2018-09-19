В МВД расследуют историю с «письмами счастья» от криминальной милиции

По факту рассылки бизнесменам «писем счастья» с просьбой скинуться на празднование 100-летнего юбилея Службы криминальной милиции УВД Джалал-Абадской области МВД Кыргызстана начато служебное расследование.
По факту рассылки бизнесменам «писем счастья» с просьбой скинуться на празднование 100-летнего юбилея Службы криминальной милиции УВД Джалал-Абадской области МВД Кыргызстана начато служебное расследование. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе министерства.
Накануне в соцсетях депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев опубликовал письмо, которое разослали местным предпринимателям джалал-абадские милиционеры. По его словам, премьер-министру надо запретить любые поборы предпринимателей со стороны правоохранительных органов.
«После отправки таких писем сотрудники милиции звонят предпринимателям и спрашивают, когда бизнесмен принесет деньги», — заявил Дастан Бекешев.
В УВД Джалал-Абадской области от комментариев отказались.
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