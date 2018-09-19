На оплату труда родителей детей с ОВЗ требуется более 357 миллионов сомов

В Кыргызстане хотят ввести новый вид социальной услуги «Персональный ассистент» ребенка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе.
В Кыргызстане хотят ввести новый вид социальной услуги «Персональный ассистент» ребенка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе. Министерство труда и социального развития вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства.
Персональным ассистентом может быть родитель или иной законный представитель (опекун, попечитель, приемный родитель), ухаживающий за ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
Платить за данную услугу должны не ниже размера прожиточного минимума.
«С 2009 года общество постоянно поднимает вопрос о социальной поддержке родителей, у которых дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в постоянном уходе и надзоре. Но реализовать это не удается из-за дефицита государственного бюджета», — говорится в справке-обосновании.
Решить данный вопрос Министерство труда и социального развития предлагает путем введения услуги персонального ассистента.
В ведомстве отмечают, что уход за ребенком с ОВЗ требует от родителей круглосуточного внимания. Поэтому многие из них не работают и в будущем остаются без пенсий.
«К данному виду оказания услуг предлагается применить патентную систему, которая позволит отчислять взносы на пенсионное и медицинское страхование», — отмечено в документе.
По данным МТСР, в постоянном уходе и надзоре нуждаются около 6 тысяч детей с ОВЗ.
В ведомстве отметили, что для выплаты заработных плат персональным ассистентам требуется, по примерным подсчетам, 357 миллионов 264 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/96338/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!