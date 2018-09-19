На оплату труда родителей детей с ОВЗ требуется более 357 миллионов сомов

В Кыргызстане хотят ввести новый вид социальной услуги «Персональный ассистент» ребенка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе.



В Кыргызстане хотят ввести новый вид социальной услуги «Персональный ассистент» ребенка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе. Министерство труда и социального развития вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства.

Персональным ассистентом может быть родитель или иной законный представитель (опекун, попечитель, приемный родитель), ухаживающий за ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

Платить за данную услугу должны не ниже размера прожиточного минимума.

«С 2009 года общество постоянно поднимает вопрос о социальной поддержке родителей, у которых дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в постоянном уходе и надзоре. Но реализовать это не удается из-за дефицита государственного бюджета», — говорится в справке-обосновании.



Решить данный вопрос Министерство труда и социального развития предлагает путем введения услуги персонального ассистента.





В ведомстве отмечают, что уход за ребенком с ОВЗ требует от родителей круглосуточного внимания. Поэтому многие из них не работают и в будущем остаются без пенсий.



«К данному виду оказания услуг предлагается применить патентную систему, которая позволит отчислять взносы на пенсионное и медицинское страхование», — отмечено в документе.

По данным МТСР, в постоянном уходе и надзоре нуждаются около 6 тысяч детей с ОВЗ.

В ведомстве отметили, что для выплаты заработных плат персональным ассистентам требуется, по примерным подсчетам, 357 миллионов 264 тысячи сомов.

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