На месторождении Макмал истощились запасы золота, работа остановилась

Остановилось производство на золотоизвлекательной фабрике золоторудного комбината "Макмал". Как сообщила SUPER.KG пресс-секретарь предприятия "Кыргызалтын" Толкун Камчыбекова, на Макмале истощились запасы золота.





Остановилось производство на золотоизвлекательной фабрике золоторудного комбината "Макмал". Как сообщила SUPER.KG пресс-секретарь предприятия "Кыргызалтын" Толкун Камчыбекова, на Макмале истощились запасы золота.

По ее словам, дальнейшяя работа будет экономически нерентабельной и убыточной.

"По показателям добычи полезных ископаемых золоторудный комбинат "Макмал" должен был закрыться еще в 2013 году как убыточное предприятие. Однако в силу высокой социальной значимости для всего Тогуз-Тороуского района он существовал за счет прибыли других филиалов ОАО "Кыргызалтын". С 1 сентября 2018 года остановлено производство, сокращены 593 из 924 рабочих мест. Сокращенным работникам будет выплачена в полном объеме соответствующая компенсация", - сказала Камчыбекова.

До конца 2018 года "Кыргызалтын" планирует провести конкурс на доразведку месторождения, переработку хвостохранилища и отвалов комбината "Макмалзолото", добавила пресс-секретарь.

Источник: super.kg, gezitter.org