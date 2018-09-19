На месторождении Макмал истощились запасы золота, работа остановилась

Остановилось производство на золотоизвлекательной фабрике золоторудного комбината "Макмал". Как сообщила SUPER.KG пресс-секретарь предприятия "Кыргызалтын" Толкун Камчыбекова, на Макмале истощились запасы золота.
Остановилось производство на золотоизвлекательной фабрике золоторудного комбината "Макмал". Как сообщила SUPER.KG пресс-секретарь предприятия "Кыргызалтын" Толкун Камчыбекова, на Макмале истощились запасы золота.
По ее словам, дальнейшяя работа будет экономически нерентабельной и убыточной.
"По показателям добычи полезных ископаемых золоторудный комбинат "Макмал" должен был закрыться еще в 2013 году как убыточное предприятие. Однако в силу высокой социальной значимости для всего Тогуз-Тороуского района он существовал за счет прибыли других филиалов ОАО "Кыргызалтын". С 1 сентября 2018 года остановлено производство, сокращены 593 из 924 рабочих мест. Сокращенным работникам будет выплачена в полном объеме соответствующая компенсация", - сказала Камчыбекова.
До конца 2018 года "Кыргызалтын" планирует провести конкурс на доразведку месторождения, переработку хвостохранилища и отвалов комбината "Макмалзолото", добавила пресс-секретарь.
Источник: super.kg, gezitter.org
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