Абылгазиев вручил часы гражданину, передавшему свою землю городу

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев проинспектировал ход строительства дорог в Бишкеке.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев проинспектировал ход строительства дорог в Бишкеке. Он ознакомился с реконструкцией улиц Ахунбаева, Алыкулова, Профсоюзной, Баялинова, Тоголока Молдо, Кустанайской и Мурманскской, а также проектом продления Южной магистрали.
Абылгазиев поручил в короткий срок решить соответствующие вопросы по продлению Южной магистрали до улицы Алыкулова. Также премьер призвал обращать внимание на благоустройство территорий, строительство арыков и тротуаров, сохранение зеленых насаждений.
Глава правительства отправился на улицу Льва Толстого, встретился с Ырысбеком Атажановым, передавшим городу Бишкеку свой земельный участок, и вручил ему наручные часы со своим выгравированным именем.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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