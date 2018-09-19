Абылгазиев вручил часы гражданину, передавшему свою землю городу

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев проинспектировал ход строительства дорог в Бишкеке.





Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев проинспектировал ход строительства дорог в Бишкеке. Он ознакомился с реконструкцией улиц Ахунбаева, Алыкулова, Профсоюзной, Баялинова, Тоголока Молдо, Кустанайской и Мурманскской, а также проектом продления Южной магистрали.

Абылгазиев поручил в короткий срок решить соответствующие вопросы по продлению Южной магистрали до улицы Алыкулова. Также премьер призвал обращать внимание на благоустройство территорий, строительство арыков и тротуаров, сохранение зеленых насаждений.

Глава правительства отправился на улицу Льва Толстого, встретился с Ырысбеком Атажановым, передавшим городу Бишкеку свой земельный участок, и вручил ему наручные часы со своим выгравированным именем.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org