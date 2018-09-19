Жумагулову не следовало бы опускаться до уровня «бабы»…

Почему-то министр культуры Султан Жумагулов не работает, а вступает в словесные перепалки со всеми на «Фейсбуке».





Почему-то министр культуры Султан Жумагулов не работает, а вступает в словесные перепалки со всеми на «Фейсбуке». Стоит кому-то написать пост, критично высказываясь о недостатках в сфере культуры, как Жумагулов и его помощник бросают работу, вступают со всеми в схватку в «Фейсбуке», обмениваются хорошими и плохими словами. Наверное у него с помощником нет других день, кроме как следить за социальными сетями… Нашли друг друга, говорят: «По ослу и путы». Уровень равен нулю. Если министр ругается со всеми, как баба, будет неуместно говорить о переменах в сфере культуры. Не пришел у нас руководитель, который справится с ношей культуры. Руководителями становятся те, кому ничего другого не осталось, они неспособны поднять до должного уровня национальный менталитет, культуру, духовные ценности, возвеличить их. Из-за этого национальный стержень остался бессилен перед религиозной экспансией…

Источник: газета «Фабула пресс» №59 от 18.09.2018 / стр. 3, gezitter.org