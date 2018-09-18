Соцработники не выплатили детям-сиротам пенсии умерших родителей на 20 млн

Соцработники не выплатили детям-сиротам пенсии умерших родителей более чем на 19 млн сомов. Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции в Бишкеке сообщил прокурор Нуржан Талантбек уулу.

Соцработники не выплатили детям-сиротам пенсии умерших родителей более чем на 19 млн сомов. Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции в Бишкеке сообщил прокурор Нуржан Талантбек уулу.

По его словам, по результатам проверки в Социальном фонде КР выявлены факты грубого нарушения имущественных прав и интересов детей-сирот.

"Согласно законодательству, государство обеспечивает содержание, воспитание, обучение детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. В случае смерти пенсионные накопления умершего гражданина выплачиваются. Однако с 2010 по 2017 год Социальным фондом КР не были выплачены 14 712 детям-сиротам пенсионные накопления умерших родителей на общую сумму 13 млн 151 тыс.176 сомов, из которых 225 957 сомов предназначены 283 детям - полным сиротам (у которых умерли оба родителя). Сумма в 13 млн сомов была выявлена на момент проверки прокуратурой. В ходе дальнейшего расследования сумма выросла", - рассказал Талантбек уулу.

Он добавил, что чиновники Соцфонда КР, зная об этих законах, не выплатили сиротам пенсионных накоплений их умерших родителей. В связи с чем прокуратурой КР на имя вице-премьер-министра КР и в Социальный фонд внесены предписания об устранении нарушений закона. В рамках исполнения закона 1 636 детям-сиротам выплатили более 20 млн сомов.

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