ГКНБ сообщил, как они хорошо проводят разъяснительную работу

В Тюпском районе сотрудники ГКНБ провели разъяснительную работу, причем так доходчиво, что трое человек отреклись от радикальной идеологии.
В Тюпском районе сотрудники ГКНБ провели разъяснительную работу, причем так доходчиво, что трое человек отреклись от радикальной идеологии.
Так, пресс-служба ведомства сообщила, что всем пришедшим рассказали о складывающейся религиозной ситуации по Иссык-Кульской области.
"Из норм традиционного ислама приведены примеры и доказательства, дискредитирующие идеологию "Йакын Инкар", а также таких нетрадиционных религиозных течений, как "Ваххабизм", "Салафизм" и "Хизбут-Тахрир", - сообщили в пресс-службе.
На встрече подняли проблему вовлечения молодежи в подпольную деятельность религиозных экстремистских организаций по распространению радикальных идей.
Местное духовенство акцентировало особое внимание на факты выезда граждан КР, особенно молодежи, в Сирию для участия в боевых действиях в рядах международных террористических организаций.
На этой встрече три активных сторонника организации "Йакын Инкар" добровольно приняли решение и публично отреклись от религиозно- экстремистской идеологии "Йакын Инкар".
"Раскаявшись, признали полностью ошибочность, бесполезность и утопичность данной идеологии, а также призвали местное население, особенно молодежь, остерегаться от негативного влияния идеологии РЭО и не вовлекаться в ее деятельность", - отметили в ГКНБ.
Справка
Название "Йакын Инкар" в переводе с арабского означает "отрицание всего, кроме Бога". Его последователи, по их убеждению, пытаются жить как во времена пророка Мухаммеда. Носят длинные волосы и традиционную арабскую одежду, ходят пешком, отказываются практически от всех современных технических достижений.
Течение запрещено в Кыргызстане.
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