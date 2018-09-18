Двое пьяных мужчин пытались изнасиловать 11-летнего сына своего собутыльника

В селе Ивановка Ысык-Атинского района Чуйской области двое пьяных мужчин пытались изнасиловать 11-летнего сына собутыльника.
В селе Ивановка Ысык-Атинского района Чуйской области двое пьяных мужчин пытались изнасиловать 11-летнего сына собутыльника. Они осуждены на 20 лет тюрьмы. Информацию об этом распространили работники Генпрокуратуры КР во время пресс-конференции в Бишкеке 18 сентября 2018 года.
Как сообщается, 8 марта 2018 года примерно в 19:00 А.А и А.О пришли в дом к своему другу О.И в селе Ивановка, где выпили алкоголь. Воспользовавшись тем, что О.И. , сильно пьян, гости завели малолетнего сына хозяина дома в соседнюю комнату и повалили мальчика 2007 года рождения на на кровать и несмотря на его сопротивление , пытались снять с него штаны и совершить насильственные действия сексуального характера. Однако сделать этого им не получилось.
Было возбуждено уголовное дело и решением суда обоих мужчина приговорили к 20 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
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