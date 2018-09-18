Год развития регионов. В Таласе родителей заставляют оплатить юрты

В Таласе родителей заставляют оплатить юрты для школ и детсадов.





В Таласе родителей заставляют оплатить юрты для школ и детсадов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в нескольких общеобразовательных школах.

По их данным, по всему городу Таласу и Таласскому району поставили более ста юрт. При этом детсадам их продают по 37 тысяч сомов, а школам — по 38 тысяч.

«В садах юрты могут использовать как постоянные беседки. А какое может быть применение в школе? Если бы было большое фойе, и ее можно было бы поставить внутри здания, украсить, и там проводить воспитательные мероприятия, то еще понятно. А так юрта постояла во дворе, а позже ее собрали и убрали на склад. Юрта не стоит этих денег: она не деревянная, не войлочная, а сварена из металла и покрыта брезентом. Если ее несколько раз собрать-разобрать, то ничего от конструкции не останется», — рассказали местные жители.



По их словам, с каждого школьника собирают по 50 сомов. Часть родителей поддержали идею, другая часть выступила против.

«Да, президентом объявлен Год развития регионов, но этим жестом никак не прослеживается развитие. В школах не хватает учебников, компьютеров, учебных помещений, а мы развиваем регионы юртами неизвестного происхождения. Или кто-то таким образом решил заработать денег?» — возмутились в одной из школ.

В Министерстве образования и науки заявили, что знают о родительских жалобах по этому поводу и ждут объяснительную от главы местного отдела образования.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/96283/

