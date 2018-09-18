К Кулматову не впустили супругу

В Бишкекского городском суде рассмотрена мера пресечения бывшему мэру Кубанычбеку Кулматову.





В Бишкекского городском суде рассмотрена мера пресечения бывшему мэру Кубанычбеку Кулматову. Городской суд рассмотрел дело за закрытыми дверями, в итоге оставил в силе приговор районного суда. Согласно нему, Кулматов останется под арестом до 28 сентября. Во время судебного процесса супруга бывшего градоначальника стучалась в дверь, пыталась войти внутрь. Но из зала вышли блюстители порядка, сказали, собрание проходит при закрытых дверях, не впустили ее. Примерно 20 человек пришли в поддержку Кулматова, стояли снаружи, потребовали «впустите хотя бы его супругу». Адвокат Кулматова Сергей Слесарев заявил: «Несмотря на отсутствие признаков преступления в деле Кулматова, суд не принял приведенные доводы», - дополнив, что пожалуется в Верховный суд.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №33 от 14.09.2018/стр.4, www.gezitter.org