Атамбаеву вручат знак отличия "Ак-Шумкар"

Экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву могут вручить знак отличия "Ак-Шумкар" на церемонии открытия Исторического музея.





Экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву могут вручить знак отличия "Ак-Шумкар" на церемонии открытия Исторического музея. Об этом радио "Марал" сообщила официальный представители партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, на состоявшейся в марте приватной встрече Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева шла речь про присуждение награды.

Пока что неизвестно, когда состоится церемония открытия Исторического музея.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков на церемонии инаугурации заявил, что Алмазбеку Атамбаеву будет присуждено звание "Кыргыз Республикасынын Баатыры".

На заседании Жогорку Кенеша 13 сентября депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявила, что экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили знак отличия "Ак-Шумкар".

Источник: maralfm.kg, www.gezitter.org