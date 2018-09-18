Сатыбалдиева не переведут в больницу

Экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, обвиненного в коррупции в связи с модернизацией бишкекской ТЭЦ, сидящего в СИЗО Комитета национальной безопасности (ГКНБ), не переведут в больницу.





Экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, обвиненного в коррупции в связи с модернизацией бишкекской ТЭЦ, сидящего в СИЗО Комитета национальной безопасности (ГКНБ), не переведут в больницу. Руководитель Национального центра предотвращения пыток Нурдин Сулайманов сообщил: ответ ГКНБ об отказе в госпитализации Сатыбалдиева в больницу пришел 12 сентября. Специальная служба такое решение обосновала заключением своих врачей, сказавших о нецелесообразности госпитализации Сатыбалдиева. Сказано: сидящий в заключении политик находится под постоянным медицинским наблюдением, нет необходимости в переводе его в стационар.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №33 от 14.09.2018/стр.4, www.gezitter.org