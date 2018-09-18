Министр образования Гульмира Кудайбердиева и депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова вступили в перепалку, попрекая друг друга.
Министр образования Гульмира Кудайбердиева и депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова вступили в перепалку, попрекая друг друга. Строкова критиковала Кудайбердиеву: «Для министра недостаточно жеманничать, выделываться, кокетничать». Упрекала, что сокращение числа учителей, передача их часов другим не означает реформу, «пробовала ли сама министр вести уроки 6 часов подряд?». Министр айым от нее не отставала, «вцепившись в лицо»: «Не нужно кокетничать перед народом, не понимая смысла реформы, прославляя незнание системы». В общем, они обе сильно схлестнулись словесно, обзывая друг друга «ты кокетка, я кокетка». Вот уровень наших женщин.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №33 от 14.09.2018/стр.4, www.gezitter.org
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