Албека Ибраимова снова оставили под стражей. Адвокат обратится в Верховный суд

Процесс вновь провели в закрытом режиме
В Бишкекском городском суде состоялся процесс по рассмотрению жалобы адвоката на продление срока содержания под стражей экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова.
Как сообщил Vesti.kg адвокат бывшего градоначальника Сергей Слесарев, суд не удовлетворил жалобу защиты.
- Суд не услышал и не увидел нарушения, которые были приведены мною. В том числе, отсутствие возбужденного уголовного дела по статье 166 «мошенничество» УК КР, по которой было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - пояснил он.
Кроме того, по данным Слесарева, столичный горсуд вновь провел заседание в закрытом режиме.
- На этот раз сторонников Ибраимова не впустили даже в здание суда, - отметил адвокат. - При этом не мотивировали это никак и сослались на ту же статью, на которую ссылаюсь я. Речь идет о норме, согласно которой процесс подлежит открытому слушанию, и о статье 173. Суд отмечает, что существует следственная тайна. Однако это не может быть основанием для закрытия судебного разбирательства.
Албека Ибаримова оставили под стражей до 28 октября текущего года. Защита намерена обжаловать этот вердикт.
- Обжалуем в Верховном суде и будем рассматривать там, - заключил Слесарев.
Source: https://vesti.kg
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