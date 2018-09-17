Смерть ребенка после перелома руки: Комиссия проверит версию хирурга

Рабочая группа Минздрава проводит работу по оценке действий врачей Иссык-Кульской объединенной больницы в Чолпон-Ате
По факту смерти 8-летней девочки после ампутации руки комиссия Минздрава еще не подвела итоги. Об этом Vesti.kg сообщил заведующий отделом первичной медико-санитарной помощи Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Кубанычбек Калмаматов.
- В настоящее время комиссия работает. Заключения по тому, кто именно виноват, еще нет, - сказал он.
Между тем, ИА Barometr опубликовало заявление хирурга из Чолпон-Аты Кубаныча Абдуразакова, который первым осмотрел девочку и наложил гипс.
По словам Абдуразакова, медики обвиняют его в смерти девочки и давят на него.
- 3 сентября в селе Григорьевка Мадина упала, из руки пошла кровь, но никому не сказала. Бабушка об этом узнала позже. По словам местных жителей, старший брат девочки посыпал рану землей и вытер бумагой. Затем они пошли к костоправу, а ко мне обратились только 5 сентября. Пришли с готовым рентгеновским снимком. Я провел полное обследование, осмотрел мелкую открытую рану размером 2-3 мм, обработал ее и наложил наружную гипсовую лангету, сделал обезболивающее и сказал приходить каждый день на перевязку, - говорится в сообщении молодого хирурга.
Бабушка девочки сообщила Кубанычу Абдуразакову о том, что они не смогут приходить на прием каждый день. Тогда он направил их к хирургу-травматологу в селе Ананьево.
- 7 сентября бабушка с Мединой поехали в Ананьево. Местный хирург осмотрел руку, сменил гипсовую повязку. 8 сентября они снова приехали в Ананьево. Хирург обнаружил гангрену, и ребенок был отправлен в Бишкек, - сообщает он.
Молодой врач также пожаловался агентству на маленькую зарплату и на то, что впервые сталкивается с такой проблемой.
- Я получаю 4 200 сомов. Министерство здравоохранения обещало мне дать дом, землю, депозит, но, к сожалению, ничего нет. У меня тут кроме жены никого нет. Теперь здесь на меня давят люди. Просто в думках хожу. Работаю всего 1 год 3 месяца. Такой практики у меня еще не было. Поэтому не знаю, что делать, что сказать», - рассказал Кубаныч.
Завотделом первичной медико-санитарной помощи Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кубанычбек Калмаматов сообщил Vesti.kg, что вышеизложенная информация будет тщательно проверена.
- Его пока никто не обвинял. Проверку проведем также по поводу того, что брат осыпал рану землей, - ответил он.
Source: https://vesti.kg
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