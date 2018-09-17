Депутаты ЖК предложили повысить тариф на воду на 100 процентов

Слуги народа убеждены, что существующая плата слишком низкая
Комитет ЖК по бюджету и финансам сегодня одобрил проект Грантового и Кредитного соглашений между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Жалал-Абад».
Отметим, что реализация указанного проекта была начата в 2011 году, к данному времени полностью завершилась первая фаза. В связи с чем необходимо начать вторую фазу. Европейский банк реконструкции и развития готов оказать финансирование в размере 8 млн евро, из них 4 млн евро составляют грантовые средства. Исполнительным агентством является мэрия Джалал-Абада. Кредитные средства будут выплачиваться за счет средств, поступаемых от абонентов.
Мэр города Джалал-Абад Мураталы Тагаев отметил, что путем увеличения числа абонентов есть реальная возможность выплатить кредит в полной мере. Ряд депутатов считает, что существующий тариф на воду низкий, и в последующем следует повысить стоимость на 100 процентов. На что мэр заверил, что тариф будет пересмотрен.
Пресс-служба ЖК КР
Source: https://vesti.kg
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