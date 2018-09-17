Проверки кыргызстанцев в аэропорту Алматы: МИД Казахстана проведет проверку

Граждане КР жаловались на необоснованные опросы и проверки
Министерство иностранных дел Казахстана проверяет, о каких фактах идет речь в ноте протеста от МИД Кыргызстана. Об этом казахстанские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
- Мы сейчас выясняем, в чем дело и о каких конкретно фактах проверок идет речь. В аэропортах Казахстана режим безопасности одинаковый для всех пассажиров. Опрос граждан в пунктах пропуска проводится в полном соответствии с законом о государственной границе, - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ноту протеста МИД Кыргызстана передал 14 сентября. Кроме того, по данному поводу глава кыргызского внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев пригласил Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в КР Карима Кокрекбаева на встречу.
Ранее сообщалось, что кыргызстанцы жалуются на проверки в аэропорту города Алматы. По их данным, представители спецслужб проводят опросы, задают не связанные с поездкой вопросы, списывают персональные данные и IMEI-коды мобильных устройств.
Source: https://vesti.kg
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