Депутаты считают процедуру общественных обсуждений удовлетворительной

Некоторые допускают, что можно сделать и лучше, но опасаются, эти усовершенствования могут дорого обойтись бюджету

Сделать общественные обсуждения законопроектов более эффективными предлагает депутат Дастан Бекешев (СДПК). Об этом он написал в своем Twitter.

«Что-то надо делать с процедурой общественных обсуждений проектов законов и постановлений правительства, - рассуждает народный избранник. - Выкладывать на сайт – не есть общественное обсуждение».

Однако готовой идеи улучшения процедуры у него пока нет. Как пояснил Бекешев Vesti.kg, сейчас он изучает международный опыт в этой сфере, чтобы выступить в парламенте с конкретным предложением.

- Не хотелось бы изобретать велосипед, - признался он. – Гражданское общество у нас активное, но только когда законопроект уже приняли. Тогда поднимают шум, что порой приходится отменять решение. А это нехорошо. Нужно решать заранее.

Коллега парламентария по фракции СДПК Айнуру Алтыбаева не собирается критиковать однопартийца, но по вопросу общественных обсуждений с ним не согласна.

- Я думаю, что все продумано и прописано в законе, - сказала она Vesti.kg. - Кому нужно, кто заинтересован, зайдут на сайт и прочитают. Всего-то несколько сайтов: парламента, правительства. А как еще? На улицах объявлять, что ли?

Депутат подчеркнула, что в эпоху Интернета не придумать способа оповестить о новом законопроекте лучше, поскольку благодаря глобальной Сети работу Жогорку Кенеша можно отслеживать даже из другой страны.

Азамат Арапбаев (СДПК) согласился с тем, что эффективные общественные обсуждения – это очень важно, но тоже затруднился предложить какую-либо новую идею. По его словам, люди достаточно пассивно реагируют на любые проекты законов, пока они находятся на ранней стадии подготовки.

- Обычно только 1-2 правозащитника интересуются разработкой нормативно-правовых актов, - указал парламентарий в разговоре с Vesti.kg. – Пока я не вижу, как сделать, чтобы было иначе. То, что сейчас принято по регламенту, открыто и доступно всем. Ограничений никаких нет.

Мирлан Жээнчороев (Республика – Ата Журт) уверен, что сделать лучше – никогда не вредно. Но, по его словам, все зависит от того, что именно предложит Дастан Бекешев.

- Ведь законопроекты не только на сайте вывешивают, но и проводят парламентские слушания с привлечением широкого круга лиц, - напомнил он Vesti.kg.

Нардеп отметил, что более широкое привлечение аудитории может быть более затратным.

Впрочем, он допустил, что в некоторых случаях проекты законов можно обсуждать на встречах с гражданами в регионах: например, когда дело касается конституционных прав людей или получения преференций пенсионерами и ЛОВЗ, то есть привлекая заинтересованных лиц.

- Но незнание закона не освобождает от ответственности, - отметил Жээнчороев. - Если мы часть страны, если мы хотим управлять этой страной, мы должны интересоваться выпускаемыми законами и читать их на сайте. Я знаю общественных деятелей, которые всегда так и делают. Но существующий порядок никого не ограничивает в желании поучаствовать в создании законов Кыргызстана.



Source: https://vesti.kg/

