Сотрудники Минтруда и соцразвития провели субботник

Бишкек, "Саясат. kg". По итогам работы было вывезено около 300 мешков мусора.
Сотрудники Министерства труда и социального развития во главе статс-секретарем Каныбеком Адиевым вышли на общереспубликанский субботник приуроченный ко Всемирному дню чистоты.
Сотрудники ведомства произвели очистку территории панорамы. По итогам работы было вывезено около 300 мешков мусора. Вместе с тем, коллектив Минтруда и соцразвития убедительно просит горожан отдыхающих на территории панорамы соблюдать чистоту и убирать после себя мусор.
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