Швейники Кыргызстана уезжают работать в Россию, чтобы не ходить по тоям

Президент кыргызстанской Ассоциации «Легпром» предложил включить работников швейной отрасли в программу «Доступное жилье» и давать им кредиты без первоначального взноса. Об этом Сапарбек Асанов заявил сегодня на встрече президента страны с предпринимателями.
Президент кыргызстанской Ассоциации «Легпром» предложил включить работников швейной отрасли в программу «Доступное жилье» и давать им кредиты без первоначального взноса. Об этом Сапарбек Асанов заявил сегодня на встрече президента страны с предпринимателями.
По его словам, на сегодня главная проблема швейной отрасли — нехватка кадров. Бизнесмены столкнулись с проблемой, когда швеи уезжают на заработки в Россию. Проанализировав ситуацию, они выяснили, что в РФ они получают зарплату примерно в 25 тысяч рублей. Но такие же деньги они могут заработать и в Кыргызстане.
«Оказалось, что они уезжают, чтобы скопить денег на приобретение жилья. У кыргызов много различных тоев, на которые нужно ходить и тратить деньги. Поэтому швеи уезжают в Россию, чтобы никуда не ходить, скопить денег и, вернувшись на родину, купить жилье. Как стимулировать швейников работать в Кыргызстане? Может, дать им возможность без предоплаты купить квартиру в ипотеку. Владелец швейного бизнеса не может, например, сразу за 60 человек внести первый взнос в 30 процентов по ипотеке. Если бы не было взноса, то швеи могли бы взять ипотеку и выплачивать потихоньку. Конечно, такую норму можно ввести только для тех, кто стабильно работает, платит все налоги. Это могло бы оставить внутреннюю и внешнюю миграцию предпринимателей швейной отрасли», — заключил Сапарбек Асанов.
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