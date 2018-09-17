7000 кыргызстанцев в этом году трудоустроены за границей

В Кыргызстане работает 75 частных агентств по трудоустройству граждан за рубежом.
В Кыргызстане работает 75 частных агентств по трудоустройству граждан за рубежом. Об этом сообщил директор Информационно-консультативного центра Государственной службы миграции Бактияр Толонов.
По его словам, с начала года эти агентства нашли работу за границей 7011 гражданам. Из них 2692 – женщины. В частности, в Южную Корею трудоустроено 360, Россию 138, Турцию 1136 человек.
Кроме того в высших учебных заведениях городов Бишкек и Ош, а также Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской областях проведены ярмарки вакансий в целях информирования граждан о легальном трудоустройстве за границей.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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