7000 кыргызстанцев в этом году трудоустроены за границей

В Кыргызстане работает 75 частных агентств по трудоустройству граждан за рубежом.





В Кыргызстане работает 75 частных агентств по трудоустройству граждан за рубежом. Об этом сообщил директор Информационно-консультативного центра Государственной службы миграции Бактияр Толонов.

По его словам, с начала года эти агентства нашли работу за границей 7011 гражданам. Из них 2692 – женщины. В частности, в Южную Корею трудоустроено 360, Россию 138, Турцию 1136 человек.

Кроме того в высших учебных заведениях городов Бишкек и Ош, а также Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской областях проведены ярмарки вакансий в целях информирования граждан о легальном трудоустройстве за границей.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org