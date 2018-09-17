Не пропускают ни картошку, ни людей

Соседний Узбекистан отказался закупать картошку из Кыргызстана.





Соседний Узбекистан отказался закупать картошку из Кыргызстана. А в международных аэропортах Казахстана ввели усиленный досмотр для граждан Кыргызстана, словно террористов, из-за чего образовались длинные очереди. Сотрудники казахских аэропортов проверяют и беременных, пожилых людей и больных, направляющихся в другую страну на лечение. С таким неприятным отношением столкнулись даже депутаты, имеющие определенный статус и дипломатический паспорт. Соответствующая информация вчера с трибуны парламента прозвучала из уст народных избранников. Участвовавшие на этом заседании члены правительства по привычке говорили «решим», «рассмотрим», на большее не сподобились.

Источник: газета «Айгай пресс» №11 от 14.09.2018 / стр. 3, gezitter. org