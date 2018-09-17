Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев рассказал о документах из Белиза

На заседании фракции "Ата Мекен" сегодня, 14 сентября, начальник Управления собственной безопасности ГКНБ Бактыбек Мусуралиев заявил, что во время расследования никакие документы из Белиза не прибывали.





На заседании фракции "Ата Мекен" сегодня, 14 сентября, начальник Управления собственной безопасности ГКНБ Бактыбек Мусуралиев заявил, что во время расследования никакие документы из Белиза не прибывали.

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев дал комментарий по данному вопросу порталу SUPER.KG.

"Мы передали всю оперативную информацию и документы из Белиза. В действительности здесь надо рассматривать комплексно. Коррупция в "Мегакоме", причастность к ней отдельных членов "Ата Мекена" – это факт. То, что в 2010 году не провели национализацию 100%, тоже факт. Факт и то, что отдельные депутаты сидят в тюрьме по "Мегакому". Действительно, появились документы, что и стало в то время для нас толчком к проведению проверки. Мы ее провели и выявили коррупционные схемы в "Мегакоме". Жогорку Кенеш вызвал нас по данному вопросу. Мы никого не обвиняли по указанным документам, говорили, что проведем проверку на основе тех документов. По итогам проверки было установлено, что отдельные члены "Ата Мекен" замешаны в коррупции вокруг "Мегакома". Кто-то сидит в тюрьме. Кто-то получил наказание. Тот документ стал толчком для выявления коррупции вокруг "Мегакома", - заявил Сегизбаев.

Когда мы связались с СДПК, представитель партии Кундуз Жолдубаева сказала, что здесь партия не имеет отношения, документы принес тогдашний глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

14 ноября 2016 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев принял Абдиля Сегизбаева, который информировал о получении из официальных госорганов Белиза апостиля. Как заявил тогда глава ГКНБ, документы свидетельствуют о заинтересованности трех лиц, в 2012 году занимавших высокопоставленные должности, в выводе через оффшорную компанию 50 млн долларов от возможной продажи акций "Мегакома". В документах значились имена Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.

Позже, в марте 2017 году, Шыкмаматов, Салянова и Текебаев обратились в суд с иском о "причинении ущерба репутации распространением ложной информации". Они подали в суд и на тогдашнего руководителя пресс-службы президента за "распространение слов Абдиля Сегизбаева". Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова не пожелали взыскивать компенсацию за моральный ущерб, а Омурбек Текебаев просил суд взыскать за причинённый моральный ущерб 60 млн сомов. Однако судебное решение вышло не в пользу вышеуказанных политиков.

Источник: super.kg, gezitter. org