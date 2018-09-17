Исхак Масалиев ударил в колокол

Депутат фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев поднял вопрос: «Надо признать экстремистской организацию «Таблиги жамаат». Но заместитель председателя ГКНБ Асылбек Кожобеков во время парламентской сессии заявил: «Сейчас от «Таблиги жамаат» Кыргызстану нет угрозы».



Депутат фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев поднял вопрос: «Надо признать экстремистской организацию «Таблиги жамаат». Но заместитель председателя ГКНБ Асылбек Кожобеков во время парламентской сессии заявил: «Сейчас от «Таблиги жамаат» Кыргызстану нет угрозы». Казахстан, Узбекистан и Россия наложили запрет на организацию «Таблиги жамаат». Но в Кыргызстане она не запрещена. Известно, в Кыргызстане в 2017 году из внесенных в список экстремистских организаций организация «Йакын инкар» отчленилась и ушла от «Таблиги жамаат». В действительности есть основание для такого высказывания депутата. Дело в том, что сейчас усиливается явление, когда религиозные деятели суют нос в государственную политику. Создается впечатление, что руководители страны политизируют религию, покорились религиозным богословам. Вследствие этого сказанное ГКНБ противоречит логике. Неправильно разводить руками «сейчас пока угрозы нет». Надо двигаться, когда создастся угроза, а безопасность подойдет к самому краю? От Масалиева было бы больше пользы, если б отстал от Атамбаева и пустился по горячим следам именно этого «Таблиги жамаат».

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №33 от 14.09.2018/стр.4, gezitter. org