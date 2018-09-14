Возбуждено два уголовных дела на сотрудников "Кыргыз темир жолу"

В то же время в информационной базе предприятия "Кыргыз темир жолу" и Государственной пограничной службы количество безбилетных пассажиров, пересекавших границу через пункт пропуска "Каинды-железнодорожный", составило 2874 человека.





Транспортной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций" и 173 "Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием" УК КР в отношении отдельных сотрудников предприятия "Кыргыз темир жолу".

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры 13 сентября.

Согласно информации, в ходе проведенной совместно с Антикоррупционной службой ГКНБ проверки установлено, что за период с 1 января по 30 апреля 2018 года, поездами дальнего следования по маршрутам Бишкек-Москва-Бишкек, Бишкек-Новокузнецк-Бишкек и Бишкек-Казань-Бишкек "осуществлено 67 пассажирских рейсов, при этом всего было продано 4868 пассажирских билетов.

В то же время в информационной базе предприятия "Кыргыз темир жолу" и Государственной пограничной службы количество безбилетных пассажиров, пересекавших границу через пункт пропуска "Каинды-железнодорожный", составило 2874 человека.

По мнению прокуратуры, в результате невнесения ответработниками поездов денежных средств, полученных у безбилетных пассажиров, в кассу "Кыргыз темир жолу" не поступило 2 млн 649 тыс. 828 сомов, тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Кроме этого, Транспортной прокуратурой возбуждено другое уголовное дело по аналогичному факту, предварительный ущерб которого составил 1 млн 344 тыс. сомов. В настоящее время указанные уголовные дела находятся на стадии расследования

Источник: "Азаттык", gezitter. org