Талант Исаев придет в МВД?

Говорят, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был сильно разгневан полуторачасовым ожиданием в аэропорту Тамчы после завершения его рабочей поездки в Кыргызстан. Как оказалось, его супруга по возвращению из урочища Кырчын попала в автомобильную пробку.





Говорят, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был сильно разгневан полуторачасовым ожиданием в аэропорту Тамчы после завершения его рабочей поездки в Кыргызстан. Как оказалось, его супруга по возвращению из урочища Кырчын попала в автомобильную пробку. В связи с этим будут наказаны ряд государственных служащих. По этому поводу высказался и секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев. Говорят, будет в том числе наказан и министр внутренних дел. Только такого повода не хватало, министр Кашкар Жунушалиев не справляется с работой в МВД, поэтому было решено отправить в отставку, назначив на его место Таланта Исаева – брата Каната Исаева. Но для нас остается загадкой, каким получится министр из брата Каната Исаева, который поддерживал Омурбека Бабанова, оппонента Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах, стал фигурантом уголовного дела по якобы намечающемуся перевороту. Поэтому непонятно, как власть враждует со вчерашними друзьями и налаживает дружбу со вчерашними врагами.

Источник: газета «Фабула пресс» №58 от 14.09.2018 / стр. 2, gezitter. org