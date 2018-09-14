В Кыргызстане нет человека, с которым можно говорить о бизнесе?

Национальный статистический комитет объявил данные о результатах развития страны за 8 месяцев. Информация не греет душу – ВВП Кыргызстана не то чтобы расти, а только снижается и снижается.





Национальный статистический комитет объявил данные о результатах развития страны за 8 месяцев. Информация не греет душу – ВВП Кыргызстана не то чтобы расти, а только снижается и снижается. Чиновники по привычке кивают головой на Кумтор, но разве причина снижения только в этом? Помогают понять это говорящие за пределами страны. Один из них только вчера присоединил свой голос.

На днях в Алматы руководитель Евразийского банка развития Андрей Бельянинов сделал крайне неприятное заявление для Министерства финансов Кыргызстана. Он заявил о чрезвычайно огорчающем деловом климате, сложившемся сейчас в Кыргызстане. Бельянинов прямо сказал следующее: «там нет человека, с которым можно говорить о бизнесе».

В своем выступлении Бельянинов отметил, что сейчас его банк считает Казахстан приоритетным партнером. Разумеется, для банкиров крупные проекты выгодней нескольких мелких кредитов. Но у вопроса есть другая сторона – это деловой климат. По мнению Бельянинова, в Кыргызстане страдает именно эта вещь.

Бельянинов обратил внимание на постоянную смену правительства, чиновников его нижестоящих ступенек, что приходится обучать качественной грамотности новых приходящих. Но поскольку «обученные качеству» чиновники надолго не задерживаются, приходится все начинать сначала. Нашим предпринимателям Бельянинов говорит: «Приходите и получайте деньги». Но нет человека, приходящего и берущего деньги. К тому же Министерство финансов КР не дает гарантий никаким проектам, даже очень необходимым для страны.

В ответ на это Министерство финансов «воспламенилось»: «Кредит? У нас, в общем-то, и не было мысли брать …»,- в таком смысле сделало заявление, которое невозможно понять. Если нет толкового ответа, то что ему говорить? К тому же, даже не являясь банкиром, Андрей Бельянинов знает, каков инвестиционный климат в КР. Как работавший в российском правительстве чиновник он несколько лет подряд входил в состав межправительственной комиссии по сотрудничеству КР и РФ. Кстати, хотя он ушел с государственной службы, но как и прежде сохранил в России обширные связи. (Бельянинов из прежних разведчиков, он служил вместе с Владимиром Путиным в советской резиденции в Дрездене, такого не каждый достигает).

В любом случае дела в экономике страны сваливаются в пропасть. Пришедшее на место кабинета Сапара Исакова новое правительство сидит, разводя руками. Стало известно, в ближайшие дни президент Сооронбай Жээнбеков соберет видных предпринимателей страны, обсудят пути выхода из кризиса. Но настанет ли время вправду услышать голос предпринимателей?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №33 от 14.09.2018/стр.2, gezitter. org