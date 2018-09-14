Сократят ли грабящие бюджет тои?

Депутат Жогорку Кенеша предложил ввести пятилетний мораторий на празднества и юбилеи государственного уровня. По мнению народного избранника, на подобные мероприятия тратятся чрезмерные средства в условиях дефицита бюджета.





Депутат Жогорку Кенеша предложил ввести пятилетний мораторий на празднества и юбилеи государственного уровня. По мнению народного избранника, на подобные мероприятия тратятся чрезмерные средства в условиях дефицита бюджета. Правительство поддерживает предложение, при этом отмечает что каждый юбилей имеет особую значимость.

В Кыргызстане на 2018 год предусмотрено проведение 105 государственных празднеств. Об этом этом на пленарном заседании парламента заявил депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Акылбек Жамангулов. Он предложил ввести мораторий на тои и юбилеи до улучшения состояния бюджета:

- Недавно мы успешно провели III Всемирные игры кочевников. Скоро предстоит отмечать 90-летний юбилей нашего великого писателя Чынгыза Айтматова, это, конечно, хорошо. К сожалению, чрезмерно выросло число проводимых на государственном уровне не столь значимых тоев и юбилеев. Вы сами видите состояние нашей жизни. Поэтому лучше ввести временный мораторий на подобные мероприятия.

Как отметил депутат, на 105 запланированных на этот год мероприятий потребуется выделение из бюджета по меньшей мере 2 млн сомов на каждое.

В перечене утвержденных правительством юбилеев значатся, к примеру, 100-летие Сузакского района, 90-летие Лейлека и т. п.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова поддерживает предложение своего коллеги, однако отмечает значимость каждого события.

По ее словам, отдельные мероприятия финансируются из местного бюджета и спонсоров:

- Предусмотренные на этот год государственные почины финансируются из бюджета, из нескольких источников и спонсорами. Каждое мероприятие надо рассматривать отдельно. Предложение депутата неплохое. Правительство тоже сокращает отдельные мероприятия, обращая внимание на значимость.

На недавно проведенные III Всемирные игры кочевников из бюджета было выделено 307,2 млн сомов. На отмечание 90-летнего юбилея писателя Чынгыза Айтматова предусмотрено 82 млн сомов, добавила Алтынай Омурбекова. Что касается остальных юбилеев, то вице-премьер-министр ограничилась словами, что "расходы на их проведение требуют уточнения".

Доктор исторических наук, профессор Асан Ормушев приветствует предложение депутата Жамангулова, отметив, что культурные мероприятия правильнее проводить на ведомственном, областном и районном уровнях:

- Например, можно отметить проведением научной конференции в ВУЗе. Государство может оказаться таким инициативам не материальную, а моральную поддержку.

Общественный деятель Топчубек Тургуналиев предлагает отмечать события мирового уровня, а на остальных мероприятиях – ограничиться изданием книг.

По его мнению, на различные празднества и юбилеи тратится много денег, однако после них ничего не остается в памяти:

- На 1000-летие "Манаса" приехали начальники, попили-поели. В памяти остались только две книги. Наши начальники сами любят тои.

Напомним, до этого депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Мусабекова также предлагала сократить количество юбилеев, финансируемых государством. Как говорила народная избранница, доносить до следующего поколения труд великих личностей – это, безусловно, хорошо, но не обязательно устраивать масштабный той за счёт государства.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org