На что жалуются гастарбайтеры, рассказали в Госслужбе миграции КР

В представительство Государственной службы миграции КР в России с начала 2018 года поступило 1 тысяча 786 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В представительство Государственной службы миграции КР в России с начала 2018 года поступило 1 тысяча 786 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Большая часть их связана с невыплатой заработной платы — 551 заявление. По 321 случаю направлены обращения в Следственный комитет РФ для принятия соответствующих мер. В отношении работодателей, имеющих крупные задолженности, возбуждены уголовные дела.
«При содействии Госслужбы миграции кыргызстанцам, обратившимся по вопросу невыплаты заработной платы, выплачено 43 миллиона 539 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
В службе отмечают, что порой работодатели удерживают выплаты на законных основаниях за нарушение трудового распорядка (невыход на работу, опоздания и другие).
Кыргызстанцы также обращаются в представительство госслужбы по вопросам, касающимся временной регистрации, вывода из черного списка, незаключения трудового договора.
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