Гражданина Кыргызстана, пропагандирующего радикальный ислам, задержали в Якутии

Управление ФСБ России по Якутии задержало 22-летнего гражданина Кыргызстана, который вербовал граждан для международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра».



Управление ФСБ России по Якутии задержало 22-летнего гражданина Кыргызстана, который вербовал граждан для международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщили российские СМИ.

Кыргызстанец для вербовки использовал социальные сети. Сначала он вступил в интернет-группу исламской направленности, где пропагандировали джихад и вооруженную борьбу против неверных.



Задержанный кыргызстанец в Интернете размещал материалы, оправдывающие и поддерживающие деятельность террористов в Сирии, содержащие призывы в поддержку террористов.



Следственное подразделение УФСБ России по Якутии возбудило уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» УК РФ.

Кыргызстанцу предъявили обвинение и поместили в СИЗО.



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