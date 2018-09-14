В Кыргызстане не хватает 157 детских садов

В зданиях 85 детских садов расположены государственные и административные органы.
В зданиях 85 детских садов расположены государственные и административные органы. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявила министр образования Гульмира Кудайбердиева.
По ее словам, если эти здания вернут, очередь в детсады уменьшится на 50 тысяч человек.
«Дошкольные учреждения переполнены. Необходимо построить еще 157 детских садов. На это нужно выделить деньги. Премьер-министр уже дал соответствующие указания», — сказала Гульмира Кудайбердиева.
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