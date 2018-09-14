На таджикско-кыргызской границе возник "водный" конфликт

Конфликт произошел вечером 12 сентября между жителями приграничных населенных пунктов Исфары Таджикистана и Баткена Кыргызстана.

Конфликт произошел вечером 12 сентября между жителями приграничных населенных пунктов Исфары Таджикистана и Баткена Кыргызстана. На этот раз из-за воды.

По данным таджикской стороны, жители Баткена препятствовали проведению водопроводной линии для жителей поселка «Тоджикон» джамоата Ворух Исфаринского района. Затраты на водопроводную линию составили свыше 500 тыс сомони (более 55 тысяч долларов), выделенных со стороны Фонда Ага Хана. Все работы пока временно прекращены.

Таджикистанский активист Адолат Рахимова сказала, что проект по проведению водопроводной линии для жителей поселка «Тоджикон» был официально одобрен со стороны администрации Исфары. «Я не понимаю недовольства соседей, ведь работы проводятся не на спорной территории, а они проникают на территорию, которая принадлежит Таджикистану, и устраивают конфликт. С 1990 года и по сей день жители махалли не имеют питьевой воды и вынуждены таскать ее из каналов и рек. Работы временно приостановлены, а мы ждем результатов расследования», - отметила Рахимова.

Жители махалли «Тоджикон» сказали, что кыргызские пограничники приблизились к линии границы и наблюдают за их действиями. Источник в администрации города Исфара сообщил, что на место происшествия для расследования конфликта прибыли представители прокуратуры соседних районов.

Как сообщает региональный корреспондент «Азаттыка» Жениш Айдаров, главы Баткенского (Кыргызстан) и Исфаринского (Таджикистан) районов проведут переговоры по поводу инцидента между гражданами двух стран на кыргызско-таджикской границе. Кроме глав районов ожидается встреча глав соседних областей Кыргызстана и Таджикистана.

По словам жителей кыргызского Баткена, 12 сентября граждане Таджикистана пытались продолжить строительство водопровода через территорию Кыргызстана, что и вызвало конфликт.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Салкын Абдыкариева подтвердила, что инцидент имел место, и отметила, что ситуация контролируется. По ее данным, инцидент возник из-за земель в районах Кок-Таша и Ак-Сая.

По официальным данным, протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 км. Остальные участки считаются спорными, из-за чего периодически возникают конфликты.



centralasian.org