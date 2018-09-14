В Бишкеке за нарушение ПДД оштрафован турецкий атташе

В Бишкеке сотрудник Посольства Турции в Кыргызстане Каража Эркан был остановлен за нарушение правил дорожного движения.

В Бишкеке сотрудник Посольства Турции в Кыргызстане Каража Эркан был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Об этом 13 сентября сообщил пресс-секретарь Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР Тилек Оторов.

По его словам, в ночь на 12 сентября представитель посольства выехал на встречную полосу, после чего был остановлен сотрудниками ГУОБДД. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В его отношении был составлен административный протокол по статье 238 (Управление транспортными средствами водителями или иными лицами в состоянии опьянения, а равно передача управления и допуск к управлению транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) Кодекса об административной ответственности КР. Материалы направлены в Первомайский районный суд столицы.

Во время съемок телепрограммы «Телекузот» Каража Эркан представился как атташе посольства Турции и показал свои документы.

Получить комментарий в Посольстве Турции в Бишкеке на момент публикации материала не представилось возможным.



centralasian.org