В Бишкеке за нарушение ПДД оштрафован турецкий атташе

В Бишкеке сотрудник Посольства Турции в Кыргызстане Каража Эркан был остановлен за нарушение правил дорожного движения.
В Бишкеке сотрудник Посольства Турции в Кыргызстане Каража Эркан был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Об этом 13 сентября сообщил пресс-секретарь Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР Тилек Оторов.
По его словам, в ночь на 12 сентября представитель посольства выехал на встречную полосу, после чего был остановлен сотрудниками ГУОБДД. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
В его отношении был составлен административный протокол по статье 238 (Управление транспортными средствами водителями или иными лицами в состоянии опьянения, а равно передача управления и допуск к управлению транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) Кодекса об административной ответственности КР. Материалы направлены в Первомайский районный суд столицы.
Во время съемок телепрограммы «Телекузот» Каража Эркан представился как атташе посольства Турции и показал свои документы.
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centralasian.org
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