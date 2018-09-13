Токон Мамытов: Я не подавал документы и не претендую на пост акыйкатчы

Секретариат СДПК сообщает обратное

Бывший вице-премьер-министр Токон Мамытов не баллотировался на пост омбудсмена. Об этом он вновь заявил Vesti.kg.

По словам Токона Болотбековича, документы ни в одну фракцию он не подавал, поэтому распространяемая в отечественных СМИ информация не соответствует действительности.

- Никто мне ничего не говорил, я слышу это от вас впервые, - заверил Мамытов. - Я не был ни в одной фракции, никто меня на заседания не приглашал. Если в СДПК сказали, что я принес им документы, то почему меня не пригласили.

Экс-вице-премьер также повторил, что не прочь занять вакантный пост акыйкатчы.

- Если окажут доверие - пойду, если нет - то нет, - заключил он.

Между тем некоторые СМИ со ссылкой на секретариат фракции СДПК сообщили, что Токон Мамытов сам подал документы и намерен побороться за кресло главного правозащитника страны.

По данным журналистов, заявки представили бывший полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев, экс-омбудсмен Турсунбек Акун, сотрудник аппарата акыйкатчи Урматбек Аралбаев, юрист Рита Карасартова, эксперт Гульназ Эргешова и еще один работник института уполномоченного по правам человека Алберт Колопов.

Source: https://vesti.kg