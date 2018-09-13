Депутат ЖК усомнился в профпригодности спикера парламента

Во время заседания парламента депутат от фракции «Бир Бол», Алтынбек Сулайманов сделал замечание спикеру Дастану Джумабекову и вице-спикеру Мирлану Бакирову.
Во время заседания парламента депутат от фракции «Бир Бол», Алтынбек Сулайманов сделал замечание спикеру Дастану Джумабекову и вице-спикеру Мирлану Бакирову.
Спор между ними возник во время обсуждения поправок в Кодекс об административной ответственности. После представления проекта вице-спикер спросил, есть ли у депутатов вопросы, но никто желания не изъявил.
«Вы постоянно спрашиваете как у школьников, есть ли у депутатов вопросы, рассматривается проект, просто дайте табло, те, кто захочет задать вопрос, запишутся. Считайте, что это первое официальное замечание вам и спикеру ЖК, еще два замечания, и мы поставим вопрос о вашей профпригодности», – сказал депутат Алтынбек Сулайманов.
Автор К-Nеws
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