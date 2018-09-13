Госпитализация Омурбека Текебаева. Политик отказался от операции

Экс-депутат Омурбек Текебаев так и не дал согласия на операцию по удалению опухоли в области щитовидной железы.



Экс-депутат Омурбек Текебаев так и не дал согласия на операцию по удалению опухоли в области щитовидной железы. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, несмотря на рекомендации врачей, политик не хочет ложиться на операцию.

«Опухоль не злокачественная, поэтому можно пока обойтись без хирургического вмешательства. Омурбек Текебаев сейчас проходит комплексное лечение и принимает серьезные препараты. Этапировать его в ИК № 47, где он отбывает наказание, врачи запрещают», — рассказала Таалайгуль Токтакунова.



Ранее Омурбеку Текебаеву диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 47.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/95841/

