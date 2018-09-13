Рыскелди Момбеков: Нас обзывают, а правительство никак не реагирует

Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов подверг критике кыргызское правительство, сказав что там «постоянно меняются чиновники», поэтому они «вынуждены им читать ликбез», а ответа от правительства не последовало.
Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов подверг критике кыргызское правительство, сказав что там «постоянно меняются чиновники», поэтому они «вынуждены им читать ликбез», а ответа от правительства не последовало. Об этом сегодня, 13 сентября, на заседании парламента заявил депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков.
По его словам, критика Бельянинова в адрес правительства высказана на мероприятии в Астане.
«Он высказал критику в адрес правительства, а если честно – вылил на них помои. Сказав, что у них уже голова идет кругом от частой смены состава правительства, что его (правительство – прим.ред.) невозможно ничему научить. Ответа так и последовало, молчание знак согласия? Если правительству дорога честь, то ответ ему должен дать сам премьер. Ведь можно было ответить ему на языке Пушкина, Путина? А он вместо этого на языке Черчилля говорит на закрытии ВИК», – возмутился Момбеков.
Напомним, на закрытии Игр кочевников Мухаммедкалый Абылгазиев выступил в том числе и на английском языке, что вызвало бурю восхищения в соцсетях.
Автор К-Nеws
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