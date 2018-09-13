Безбилетники «Кыргыз темир жолу». Прокуратура выявила нарушения

Транспортная прокуратура выявила нарушения в ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Транспортная прокуратура выявила нарушения в ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Уточняется, что надзорным органом возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием» УК КР.
Проверка установила, что с 1 января по 30 апреля 2018 года поездами дальнего следования по маршрутам Бишкек — Москва — Бишкек, Бишкек — Новокузнецк — Бишкек, а также Бишкек — Казань — Бишкек осуществлено 67 пассажирских рейсов, на которые продано 4 тысячи 868 билетов.
«Согласно сведениям АСУ ИВЦ ГП «НК «Кыргыз темир жолу» и Погранслужбы, через КПП «Каинды-железнодорожный» прошло 2 тысячи 874 безбилетных пассажира», — сообщили в Генпрокуратуре.
Таким образом, по ее данным, из расчета минимальной стоимости билета — 922 сома — в кассу «Кыргыз темир жолу» не поступило 2 миллиона 649 тысяч 828 сомов.
«Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по аналогичному факту, где ущерб составил предварительно 1 миллион 344 тысячи сомов», — сообщили в ГП.
Прокуратура также установила, что в «Кыргыз темир жолу» отсутствуют квалификационные требования для руководителей поездов и требования по порядку их ротации. Генпрокуратура внесла предложение в ведомство устранить недостатки.
Напомним, ранее сотрудницы «Кыргыз темир жолу» пожаловались президенту на руководство. В числе претензий к ведомству были безбилетные пассажиры, отсутствие единой формы и социального обеспечения. Однако в ведомстве заявили, что информация, появившаяся в СМИ, основана на недостоверных фактах.
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