Декларация: Доходы-расходы свыше 50 чиновников вызвали подозрения

На пресс-конференции в Бишкеке секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев сообщил, что всего в данное время проверяют 48 тысяч деклараций, из них 833 декларации должностных лиц, занимающих политические и другие высокопоставленные должности.





На пресс-конференции в Бишкеке секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев сообщил, что всего в данное время проверяют 48 тысяч деклараций, из них 833 декларации должностных лиц, занимающих политические и другие высокопоставленные должности. У более 50 чиновников выявили несоответствие данных в декларациях о доходах.

При проверке возникают сложности с определением движимого и недвижимого имущества, признал Дамир Сагынбаев. Он связал это с тем, что функция по контролю за декларациями передана Налоговой службе только в этом году.

На 2017 год единую налоговую декларацию сдали 48 427 государственных и муниципальных служащих. Их богатства начали проверять с 1 июля этого года. Как обещал Сагынбаев на прошедшем в мае заседании, документы чиновников, в декларациях которых выявлена значительная разница в доходах и расходах, будут направлены в прокуратуру для дачи юридической оценки.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org