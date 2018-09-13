На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности, подписанного 30 ноября 2017 года в городе Минске".
На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности, подписанного 30 ноября 2017 года в городе Минске". В ходе заседания депутат Исхак Масалиев поднял вопрос школьниц в хиджабах.
"Растет число учениц пятого-шестого классов, которые надевают хиджаб, число детей, которые предаются религии. Однако это не их выбор, а их родителей. Кто за это будет привлечен к ответственности? Силой ничего не решить, необходимо проводить разъяснительные работы. В интернете известный улем предложил не читать жаназу [заупокойную молитву] по тем директорам школ, которые не впускали в школы учениц в хиджабах. Что означают слова "пусть не читают жаназу"? Они означают "чтоб ты сдох!" - заявил депутат Исхак Масалиев.
Отметим, автором слов "пусть не читают жаназу по директорам школ, которые не впустили в школу девочек в хиджабах" является Чубак ажы Жалилов.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!