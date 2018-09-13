Исхак Масалиев: "Слова "пусть не читают жаназу" означают "чтоб ты сдох!"

На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности, подписанного 30 ноября 2017 года в городе Минске".





На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности, подписанного 30 ноября 2017 года в городе Минске". В ходе заседания депутат Исхак Масалиев поднял вопрос школьниц в хиджабах.

"Растет число учениц пятого-шестого классов, которые надевают хиджаб, число детей, которые предаются религии. Однако это не их выбор, а их родителей. Кто за это будет привлечен к ответственности? Силой ничего не решить, необходимо проводить разъяснительные работы. В интернете известный улем предложил не читать жаназу [заупокойную молитву] по тем директорам школ, которые не впускали в школы учениц в хиджабах. Что означают слова "пусть не читают жаназу"? Они означают "чтоб ты сдох!" - заявил депутат Исхак Масалиев.

Отметим, автором слов "пусть не читают жаназу по директорам школ, которые не впустили в школу девочек в хиджабах" является Чубак ажы Жалилов.

Источник: fakt.kg, gezitter. org