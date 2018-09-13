Подозреваемый в убийстве Улана Салянова рассказал в своих показаниях, как всё происходило

МВД опубликовал показания задержанного в городе Москве в качестве подозреваемого в убийстве младшего брата экс-депутата Аиды Саляновой – Улана Салянова – гражданина Асанэмира Абыкулова.





МВД опубликовал показания задержанного в городе Москве в качестве подозреваемого в убийстве младшего брата экс-депутата Аиды Саляновой – Улана Салянова – гражданина Асанэмира Абыкулова. В своих показаниях тот говорит, что проживает в городе Токмок и 11 ноября 2017 прибыл в Москву через Узбекистан. Также он рассказал, при каких обстоятельствах произошло убийство. По его словам, один из подозреваемых Эрмек Осмонкулов будучи в нетрезвом виде состоянии повел его и Заура Насруллаева в дом Улана Салянова, чтобы вынести оттуда деньги.

"Эрмек был пьян. Он сказал "Поедем в Кок-Жар, оттуда мы вынесем деньги, там нет камер" Мы остановились у одного из домов и зашли туда. Там в помещении, напоминающем коридор, на диване лежал мужчина. Мы начали говорить с ним, а Эрмек зашел в одну из комнат и начать всем угрожать пистолетом. Заур кричал, чтобы он прекратил это. А я говорил Улану Салянову, что лучше отдать деньги, потому что этот дурак не успокоится и начнет стрелять. В какой-то момент Эрмек выстрелил. После выстрела мы трое начали выбегать, а Эрмек выстрелил во второй раз", - рассказала в своих показаниях Абыкулов.

Сообщается, что третьего подозреваемого в убийстве Улана Салянова – Заура Насруллаева – также задержали в России, в городе Екатеринбурге. В настоящее время предпринимаются действия по экстрадиции задержанных в Кыргызстан.

42-летний Улан Салянов был застрелен неизвестными лицами в собственном доме в ночь на 6 ноября 2017 года. По факту убийства было открыто уголовное дело, в рамках которого в качестве подозреваемого был задержан и водворен в изолятор временного содержания Бишкекского ГУВД житель города Бишкека Э. Осмонкулов, 1986 года рождения. Во время задержание у него был обнаружен пистолет "Макаров" с 17 патронами, из которого застрелили Салянова.

Источник: super.kg, gezitter. org