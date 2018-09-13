Депутат предложил запретить "Таблиги жамаат"

На сегодняшнем парламентском заседании депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предложил запретить в Кыргызстане организацию "Таблиги жамаат".





На сегодняшнем парламентском заседании депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предложил запретить в Кыргызстане организацию "Таблиги жамаат".

По словам народного избранника, страны-члены Шанхайской организации сотрудничества внесли в "черный список" указанное движение. Кыргызстан тоже должен признать "Таблиги жамаат" экстремистским.

Еще один депутат Кожобек Рыспаев вслед за своим коллегой отметил необходимость очистки "Таблиги жамаата".

Зампред Госкомитета нацбезопасности Асылбек Кожобеков сказал, что "Таблиги жамаат" признана экстремистской организацией в России и Казахстане, заявив, что в Кыргызстане пока такой угрозы нет. Как добавил представитель спецслужб, по данной организации идёт сбор информации.

Отметим, 12 сентября в Жогорку Кенеше рассмотрен проект Закона КР "О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, подписанной 9 июня 2017 года в городе Астане".

Источник: maralfm.kg. gezitter. org