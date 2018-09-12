В Ошской области за незаконное пересечение госграницы задержаны 6 граждан Узбекистана

В селе Сары-Таш Ошской области за нарушение пограничного режима задержаны 6 граждан Узбекистана.

В селе Сары-Таш Ошской области за нарушение пограничного режима задержаны 6 граждан Узбекистана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, они пытались проехать в пограничную зону, не имея при себе разрешительных документов. Их оштрафовали.

Азаттык

