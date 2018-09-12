Муратов: Необходимо вернуть "Сапату" прежнее наименование "Себат"

Надо не закрывать образовательное учреждение "Сапат", а вернуть ему прежнее название "Себат". Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил педагог-журналист Абдыкерим Муратов.





Надо не закрывать образовательное учреждение "Сапат", а вернуть ему прежнее название "Себат". Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил педагог-журналист Абдыкерим Муратов.

По его словам, также необходимо развивать дальнейший вклад "Сапата" в образовательную систему, а также и поднимать количество и качество преподавательского состава в местных лицеях.

"Я не видел среди учителей или выпускников этих школ террористов. Будь проповедник Ф. Гюлен, которую считают основателем "Сапата", террористом, Америка не стала бы его держать", - сказал Муратов.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил проповедника Фетхуллаха Гюлена в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году. Позже Турция потребовала от Кыргызстана закрыть турецкие лицеи. Кыргызстан переименовал "Себат" на "Сапат" и заявил, что турецкие лицей находится под контролем Минобразования КР.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org