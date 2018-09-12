Депутат: Казахстанские пограничники проявляют к кыргызам грубое отношение

Министерство иностранных дел Кыргызстана пообещало направить ноту протеста в связи с чрезмерными проверками кыргызстанцев в казахстанских аэропортах. Такое обещание дал на парламентском заседании министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.
Министерство иностранных дел Кыргызстана пообещало направить ноту протеста в связи с чрезмерными проверками кыргызстанцев в казахстанских аэропортах. Такое обещание дал на парламентском заседании министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.
Депутат Улукбек Ормонов заявил, что дополнительно к этому пограничники соседней страны проявляют к гражданам Кыргызстана грубое отношение.
"Количество людей в очереди достигает 30-40 человек, большинство – матери с детьми. Временами проверка паспортов наших граждан затягивается до получаса", - заявил народный избранник.
Он также выразил недовольство тем, что казахские пограничники игнорируют дипломатические паспорта.
Эрлан Абдылдаев пообещал решить вопрос в ближайшее время.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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