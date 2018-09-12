Чиновников, создающих искусственные преграды инвесторам, будут привлекать к уголовной ответственности

Премьер потребовал устранить барьеры для притока инвестиций

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев накануне провел рабочее совещание по вопросам привлечения инвестиций и потребовал усилить работу по созданию условий для привлечения инвестиций в экономику страны, а также активизировать меры по устранению барьеров для притока инвестиций.

В ходе совещания директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адылбек уулу остановился на проблемных вопросах, таких как выделение земельных участков, подключение к инфраструктуре, взаимодействие с органами местного самоуправления и населением, возникающих при реализации инвестиционных проектов.

«Одним из методов решения имеющихся проблем является внедрение инвестиционных лотов по всем городам – точкам роста. Указанные лоты будут содержать весь пакет необходимых документов, которые позволят беспрепятственно реализовать инвестиционные проекты. Также там будут представлены аналитические данные с информацией по налогообложению, таможенным преференциям, сырьевой базе. Таким образом инвестор, приходя в страну, будет видеть детальную картину проектов, предлагаемых к реализации»,- сообщил он.

Однако, по его словам, органы местного самоуправления не проявляют активности и слабо взаимодействуют с Агентством по продвижению и защите инвестиций в создании таких инвестиционных лотов.

«Нередки случаи и вовсе негативного отношения представителей местных органов власти к конкретным инвестиционным проектам», - сообщил Шумкарбек Адылбек уулу.

Премьер подчеркнул, что эффективная работа с инвесторами – это одна из важнейших задач органов исполнительной власти.



«Руководители органов местного самоуправления должны в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры для формирования инвестиционных лотов. Халатное или безразличное отношение к этой работе недопустимо. Каждый чиновник будет нести персональную ответственность за своевременную и полноценную подготовку инвестиционных лотов», - подчеркнул Абылгазиев.



По словам главы правительства, в случае выявления фактов создания искусственных преград для притока инвестиций и реализации конкретных инвестиционных проектов, в отношении виновных лиц будут приниматься жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности.



«Работа с инвесторами и с инвестиционными лотами станет одним из главных критериев оценки деятельности глав органов местного самоуправления. Вместе с тем механизм по привлечению и защите инвестиций, устранению барьеров и ускорению процесса подготовки необходимых изменений в законодательство должен быть ускорен», - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.



Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства





Source: https://vesti.kg