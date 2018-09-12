Директор бишкекской школы, которую обвиняли во взяточничестве, освободила кресло

Родители учеников гимназии №95 сообщили, что учителя решили уволиться вслед за ней. В Минобразовании разъяснили ситуацию
Директор бишкекской школы-гимназии №95 Анара Акмашаева уволена, в связи с чем весь преподавательский состав образовательного учреждения намерен уйти вслед за ней. Об этом Vesti.kg сообщили родители учеников.
- Только начался учебный год и такое творится. Все учителя решили уволиться вместе с ней, - сетуют они.
Vesti.kg связались с заместителем начальника Управления образования мэрии Бишкека Натальей Никифоровой, которая заверила, что все преподаватели указанной школы работают на месте.
- Была проведена ротация, - пояснила Наталья Васильевна. - Анара Ратбековна переведена в другую школу. Все учителя работают на месте. Начальник Управления образования находится там. Ведется разъяснительная беседа с родителями.
Напомним, директор школы-гимназии №95 Анара Акмашаева была замешана в скандале с денежными поборами в учреждении. Родители учеников ранее рассказали Vesti.kg о том, что Акмашаева требует 300 долларов США за прием ребенка в первый класс.
Source: https://vesti.kg
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